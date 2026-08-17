En Achí-Bolívar despidieron con honores a militar asesinado tras ataque en Norte de Santander

En Achí- Bolívar, el brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19 del Ejército de Colombia, junto con tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 4 “General Antonio Nariño”, acompañaron en sus honras fúnebres a familiares y amigos del sargento segundo Yúber Antonio Gutiérrez Torres, asesinado el pasado 14 de agosto en El Carmen, Norte de Santander.

El suboficial bolivarense, perdió la vida en cumplimiento de su misión constitucional, tras un ataque con drones cargados de explosivos perpetrado por el ELN.

En el brutal suceso, otros cuatro soldados resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica.