Coliseo Bernardo Caraballo recibirá ayudas hasta el miércoles 19 de agosto: van más de 200 toneladas

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito, Liliana Majana, apoyados en el equipo de Gobierno distrital, han liderado personalmente las seis jornadas continuas de recepción de donaciones, en las que más de 200 toneladas de diferentes artículos y elementos se han recibido y organizado en el Coliseo Bernardo Caraballo y han sido enviadas mayoritariamente al departamento del Chocó.

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Estas donaciones han sido en materia de alimentos no perecederos e hidratación; materiales de aseo personal, residencial e industrial; así como medicamentos, paquetes individuales de elementos para pasar la noche, artículos para el cuidado de bebés y adultos mayores, entre otros.

“Seguimos instando a los cartageneros y bolivarenses a seguir demostrando su solidaridad a través de su generosidad, aportando su granito de arena para aquellos que hoy lo necesitan más que nunca”, comentó la secretaria de Participación y Desarrollo Social del Distrito, Ana Milena Jiménez.

“Invitamos a los diferentes empresarios de la ciudad a que sigan donando, especialmente artículos para pasar la noche, como frazadas, almohadas y sabanas o cobijas; también son necesarios kits de aseo (papales, jabones, pañitos húmedos) y alimentación par bebés y adultos mayores.”, puntualizó la funcionaria distrital.

Por su parte, el Departamento Administrativo Distrital de Salud - Dadis, la ESE Cartagena de Indias y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres materializaron un envío por vía aérea de donaciones de medicamentos, kits de aseo y alimentación para bebés con destino al centro de acopio de la ciudad de Pereira.

Las jornadas de recepción de donaciones en el Coliseo Bernardo Caraballo se extenderán hasta pasado mañana miércoles, 19 de agosto, en el horario 8:00 a.m hasta las 5:00 p.m.