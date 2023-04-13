40% de los puentes en Colombia se encuentran deteriorados: MinTransporte

La primera inspección realizada en la zona del puente El Alambrado, sobre el río La Vieja, que conectaba a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, no fue suficiente para determinar la causa del colapso de la estructura. Será necesario adelantar más investigaciones para determinar por qué cayó el puente que hace un mes fue examinado y se encontraba en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Ante la situación, el ministro de transporte, Guillermo Reyes, aseguró que por el momento se habilitará un puente militar que permita el paso y que sería adecuado entre 30 y 45 días.”Cuando hablamos de 30 o 45 días, no es un puente que se pueda sustituir todo con estructura en cemento. Estamos hablando de estructuras tipo puentes militares que son los que nos habilitan el paso”, dijo.

Reyes además confirmó que aproximadamente un 40% de los puentes en Colombia se encuentran deteriorados y necesitan mantenimiento e hizo un llamado a la ANI y a las concesiones a hacer revisión de las estructuras. ”Tenemos 3.800 km en puentes y cerca de 1.000km de esos puentes (40%) amerita reparación y mantenimiento, que todas las concesiones entreguen un estudio de las condiciones de todos los puentes para mirar en qué estado se encuentran”, agregó el ministro.

En este sentido, Reyes mencionó que la emergencia podría estar relacionada con la geografía y la falta de inversión. ”En Colombia hay deficiente inversión de los gobiernos anteriores en materia de mantenimiento y revisión de los puentes y seguimiento a las estructuras. En el informe que se entregará al presidente podemos lograr buscar en el presupuesto de los próximos dos años apropiar recursos destinados a rehabilitar puentes”, aseguró.

Por otro lado, William Camargo Triana, presidente de la ANI, confirmó que “se está indagando la evidente afectación de la estructura por falla súbita y será necesario verificar la existencia de cargas estáticas y dinámicas que se hayan generado, causando la afectación sobre elementos estructurales muy pequeños que pudieron haber impactado la estabilidad del puente por manos oscuras con intención de hacer daño”. Aseguró que la Sociedad Colombiana de Ingenieros estará apoyando la labor investigativa y adelantando valoraciones técnicas para dar esclarecer las causas del colapso.

Camargo lamentó el fallecimiento de los uniformados y las personas heridas y aseguró que “en máximo 4 meses se dará solución de conectividad en la zona”. La entidad recomendó tomar las vías alternas, que para vehículos de carga liviana y particulares será la de Cartago - Alcalá - Quimbaya - Montenegro - Armenia y Calarcá, y para los vehículos pesados la de Cartago - Pereira- Circasia - Calarcá.