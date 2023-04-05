Al Medellín se le fue la victoria en el último suspiro: punto de oro para el Inter

Duelo entre Independiente Medellin e Inter por Copa Libertadores. (Photo by Fredy BUILES / AFP) (Photo by FREDY BUILES/AFP via Getty Images) / FREDY BUILES

En el inicio del Grupo B de la Copa Libertadores, el Deportivo Independiente Medellín igualó a un tanto con Inter de Porto Alegre en el Atanasio Girardot.

Primera parte de más a menos

En el inicio del duelo, los duelos de casa intentaron imponer condiciones a partir de la posesión del balón y por momentos anularon por completo a un rival que tardó en encontrar el camino.

Edwuin Cetré porbó suerte apenas al minuto de partido, con un recorte de afuera hacia dentro que terminó en un potente remate a las manos de Keiller. La visita respondió instantes después con un certero cabezazo Maurício, que llegó justo a la posición de Luis Erney Vásquez.

Fueron 15 minutos de pasividad brasileña. En adelante el ataque fue cada vez más certero.

Avisó Wanderson con un bombazo de media distancia que llegó a las manos de Vásquez y más adelante dos centros de costado que se fueron cerrando y por poco complican al meta del Poderoso, que de a poco se convertía en figura.

Al 21′ llegaría la más clara del elenco visitante. Luiz Adriano, una de las grandes figuras del conjunto colorado, recibió un pase entre líneas que definió cruzado a ras, pero Vásquez a puro reflejo salvó y Andrés Felipe Cadavid complementó. Clarísima.

El conjunto antioqueño reaccionó momentáneamente y en los pies de Luciano Pons tuvo la apertura del marcador. Al minuto 35, un balón filtrado le permitió al argentino ganar en velocidad, pero al definir resbaló y terminó dándole al arquero, que achicó perfectamente.

Complemento a pura emoción

Para la segunda parte se repitió la historia: el DIM buscando la anotación por todo lado y la pasividad sopresiva del Inter de Porto Alegre.

En esta oportunidad, el local sí pudo reflejar esa momentánea superioridad en gol. Al 52′, Cetré levantó un centro englobado desde la derecha que el arquero Keiller erró al intentar puñetear y Víctor Moreno de cabeza marcó.

De a poco el dueño de casa fue cediéndole el balón y el terreno a su rival, que fue incapaz de generar situaciones claras de gol. Así pues, el Medellín se defendió sin pasar afugias.

Inter no reaccionó sino hasta el 78′, cuando Pedro Henrique amagó con desbordar por derecha y enganchó hacia dentro para soltar un zurdazo potente que Vásquez evacuó brillantemente. El mismo volante tuvo una doble oportunidad instantes después, pero en ambas acciones fue bloqueado a tiempo.

Y cuando parecía que el Poderoso se quedaba con la victoria, al 88′ se fue todo al traste. Un polémica empujón no sancionado contra Monroy terminó en un centro raso desde la derecha de Sampaio que Wanderson remató de primera, pero Vásquez salvó. Para su mala suerte, Alan Patrick capitalizó el rebote.

Si bien hubo revisión de VAR, al final todo fue convalidado y el 1-1 fue una realidad.