60 Uniformados de Policía de Tránsito del Quindío garantizan seguridad vial
La vía La Línea, hacia el Tolima, Autopistas del Café entre Armenia y Pereira y la panamericana hacia el Valle del Cauca con los principales controles
Mayor German Ortíz, comandante Policía, Tránsito, Quindío
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Armenia
60 Uniformados de la Policía de tránsito garantizan la movilidad de los viajeros en las vías del Quindío, la vía la línea con los mayores controles
Y es que se espera gran movilidad desde hoy por las carreteras del departamento tanto de personas saliendo como llegan a la región y por eso los controles especiales de las autoridades
El comandante de la Policía de Tránsito, mayor German Ortiz reitero el llamado a los conductores para revisar sus vehículos antes de emprender el viaje, hacer pausas si los recorridos son muy largos y además verificar el estado de las vías debido a la temporada de lluvias
Y Aunque se supone que es semana santa, para muchos es parranda santa y por eso las autoridades de tránsito en Armenia intensificaran los controles contra los conductores borrachos y el llamado a no mezclar el alcohol con la gasolina.
En semana santa no mezcle el alcohol con la gasolina, controles en Armenia
320.000 Vehículos se espera se movilicen por las vías del Quindío en semana santa
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...