320.000 Vehículos se espera se movilicen por las vías del Quindío en semana santa

Armenia

320 Mil vehículos se espera que circulen por las vías del Quindío en esta semana santa, la vía la línea con los mayores controles.

En autopistas del café en el vía Armenia Pereira, la Policía de Tránsito del Quindío en asoció con el Invías y el consorcio hicieron el lanzamiento del plan de movilidad para la semana mayor en las vías del departamento.

El mayor German Ortiz, comandante de la Policía de Tránsito explicó que tendrán 69 uniformados dispuestos para garantizar la seguridad y movilidad de los viajeros, en especial La Vía La línea, autopistas del café y la panamericana hacia el Valle del Cauca con los principales controles.

El oficial agregó que “hacemos un llamado a los conductores para que antes de emprender el viaje, revise mecánicamente sus vehículos, haga pausas activas si el recorrido es de más de dos horas, verifique que lleve los documentos y los tenga al día, respete las normas y señales de tránsito, no excedan los límites de velocidad.

Lluvias

El mayor de la Policía de tránsito invitó a los conductores a monitorear el estado de las vías debido a que con la temporada de lluvias se pueden presentan bloqueos por derrumbes, perdida de la banca o represamiento de ríos y quebradas, pero además conducir a la defensiva y con precaución y prudencia.

Vía La Línea

En ese corredor vial tenemos un plan especial con el Invías, el contratista, el ejército, y también con el apoyo de grúas, pero verificamos que los conductores revisen sus sistema de freno de los automotores antes de descender para evitar el recalentamiento.

Restricciones de carga

Hoy sábado la restricción de movilización de carga de 3.4 toneladas inició a las 6:00AM y va hasta las 3:00PM

Domingo no aplican restricciones en las vías nacionales.

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