No podemos aceptar ilegalidad e informalidad: MinTransporte sobre plataformas

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Colombia

En diálogo con La W, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció sobre las plataformas de transporte que operan en el país.

Esto, a propósito del revuelo que causó en días pasados el borrador del proyecto de ley que viene adelantando esta cartera con la Superintendencia de Transporte para fijar lineamientos que permitan regular el servicio de transporte a través de aplicaciones tecnológicas.

A su vez, los líderes del gremio taxista convocaron a una marcha nacional, que está prevista para el próximo 22 de febrero en varias ciudades del país, tras conocerse que solo se radicará dicho proyecto después de que se adelante un diálogo con las partes involucradas.

Sin embargo, en aras de mantener un diálogo permanente con los taxistas, el Gobierno Nacional convocó a una reunión con el gremio para este 21 de febrero en horas de la tarde. Sobre qué se puede esperar de esta reunión, el ministro Reyes dijo:

“Hoy esperamos darle muchas noticias al taxismo, bienvenidas las movilizaciones, pero no aceptamos los bloqueos. Las puertas del diálogo están abiertas, queremos construir consensos con ellos (…) en muchas de las cosas que nos están pidiendo como seguridad social y sancionar la ilegalidad y la informalidad, estamos comprometidos. Para nosotros, los conductores son fundamentales”.

Además, el ministro sostuvo que, desde el año pasado, cuando asumió las riendas de cartera, se ha reunido con los taxistas en diferentes lugares del territorio nacional “en donde hemos venido construyendo soluciones, pero eso no resuelve la problemática de los conductores”.

En cuanto a la regularización de las plataformas de transporte en el país, el ministro admitió que es un tema complicado.

Así lo expresó: “Si uno se sienta y conversa con unos, los otros se sienten afectados (…) conversábamos sobre la necesidad, desde el Ministerio de Trabajo, de una regulación del tema de plataformas, que se determine qué se ha de hacer en esa materia”.

No obstante, aseguró que, desde su cartera, “cumplimos y hacemos cumplir la ley, no podemos aceptar ninguna ilegalidad e informalidad”. En esa línea, el ministro Reyes afirmó que se han hecho una serie de propuestas ante quienes pretendan prestar servicio de transporte, pues tienen que hacerlo en el marco de la ley.

“(El tema de las) plataformas en servicio de transporte debe llevarse al Congreso de la República. Es un tema que, en los últimos gobiernos, ha pasado según a quienes les conviene (…) nos parece que es el momento de abordar esa discusión reiterando que haremos respetar esa ley”, concluyó el ministro de Transporte.

Escuche la entrevista completa al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en La W: