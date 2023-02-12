Video | Uribe se enfrenta a joven: ”A ustedes les han creado una opinión falsa de la realidad”

El pasado 1 de noviembre, el expresidente de Colombia y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, viajó a Bueno Aires, Argentina, para participar del 12° Foro de ABECEB “Otro Cambio Climático”; sin embargo, a su llegada al aeropuerto internacional fue recibido con insultos y señalamientos por parte de un ciudadano, que lo calificaba como: “Vergüenza para Latinoamérica”.

En esa oportunidad, el exmandatario fue abordado por un hombre que lo acusó de paramilitar y asesino, ante la mirada desconcertada de decenas de personas que se encontraban en ese momento en la terminal aérea, lo que provocó la aireada respuesta del exmandatario.

“Paramilitar, asesino. Vergüenza para Latinoamérica”, asevera el sujeto mientras Uribe Vélez, quien actualmente lidera la oposición en Colombia, rechazaba las graves acusaciones a gritos.

“No, señor. Mentiroso, calumniador”,replicaba el expresidente mientras era rodeado por los que al parecer eran sus guardas de seguridad.

Hoy estaba en el aeropuerto de Ezeiza esperando un amigo, cuando veo llegar a @AlvaroUribeVel a Argentina. Varias personas comunes, argentinas, esperando a familiares le gritaron "asesino" y "paramilitar". pic.twitter.com/FwD5HxAqLB — Daniel Wizenberg (@daniwizen) November 1, 2022

Sin embargo, esta imagen se presentó de manera similar en las últimas, cuando el expresidente se encontraba en el que, al parecer, es el aeropuerto internacional de Miami, junto al abogado Abelardo de la Espriella.

El exmandatario volvió a ser tendencia en Colombia luego de que en las redes sociales se difundiera un video en el que aparece respondiéndole a un joven que al parecer lo habría increpado mientras caminaba por la terminal aérea.

En las imágenes se ve al exmandatario diciéndole al joven: “A ustedes les han creado una opinión falsa de la realidad”, a lo que el estudiante parece responderle de manera negativa.

¿Uribe anda cargando con Abelardo para todo lado?



¿Ese es Abelardo, cierto?



pic.twitter.com/zqVkCYOvSb — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) February 10, 2023

“Que la han creado profesores radicales de izquierda, que no han sido capaces de discutir conmigo objetivamente”, señala el Uribe en la primera parte del video.

El expresidente parece decirle a de la Espriella: “yo soy capaz de discutir con él sin insultarlo”, quien parece intercambiar un par de palabras con el joven.

Por último, el expresidente termina dándole la mano al joven y luego se escucha una pequeña ovación por varios de los ciudadanos que se encontraban en la fila, a quienes se les escucha asegurar que era el “mejor presidente” que había tenido el país.

“Es una batalla en cada parte, hay que sostenerla y mantenerla con paciencia, pero con firmes”, concluyó el expresidente.