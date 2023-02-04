Presidente de Fedegan habla sobre encuentro Petro – Uribe

Colombia

El presidente de Federan, José Félix Lafaurie, entregó más detalles sobre la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño.

Lafaurie aseguró que el presidente Petro quiso conocer la opinión del líder del Centro Democrático sobre temas que son críticos en materia de las reformas en curso como, por ejemplo, la de la Salud.

“Fue una reunión totalmente normal entre el jefe del Estado y un expresidente que es jefe de un partido de oposición. Colombia tiene que acostumbrarse a que la política no puede ser una política de fractures como lo hubo, enemigos y amigos de la paz”, aseguró.

A esto, añadió que los temas fueron abordados con mucho respeto, mucha cordialidad y cada una de las partes se llevó para sí una serie de conclusiones con respecto a la coyuntura política colombiana

“Se trata de un presidente respetuoso de la oposición que quiere conocer la opinión de un exjefe de Estado, jefe de oposición sobre temas que son críticos en materia de las reformas en curso, especialmente salud, y otra serie de temas que se abordaron con mucho respeto, con mucha cordialidad”.

Este es el tercer encuentro que sostienen el presidente Petro y el exmandatario Uribe, en el marco de un canal de comunicación que permanece abierto para tratar los temas de trascendencia nacional.