Club deportivo La Paz: familias denuncian presunta estafa por parte del dueño

ACTUALIZACIÓN 13/11/2025 Este medio acusa recibo de la información allegada el pasado 27 de octubre de 2025, posterior a la presente nota publicada y en consecuencia informa:

En diálogo con Caracol Radio, Karol Moya, mamá de un jugador de fútbol, aseguró que Félix Antonio Mora, dueño y técnico del Club de Fútbol La Paz en Bogotá, se aprovechó de los sueños de su hijo que buscaba jugar en el exterior y les estafó una gran suma de dinero para ingresar a un club de futbol en Sevilla, España.

Según la mamá, Felix Mora les pidió dinero para costear los gastos de una visa Américana, tiquetes y hasta para el traspaso del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol a la Federación Española de Fútbol.

“Felix nos dijo que la fundación se manejaba por medio de donaciones y para que que el Club La Paz se sostuviera teniamos que depositar el dinero por 3 millones de pesos de los tiquetes, la visa y $499 dólares para el traslado de los jugadores de Federación a Federación” dijo Karol Moya.

Sin embargo, de acuerdo con los familiares, llegó el día de viaje y no había ni quites, ni contrato.

“Estabamos alistando todo el proceso de mi hijo que viajaba el 7 de noviembre de 2022 y nos dice Felix el 5 de noviembre que le devolvieron un documento del consulado porque no certificada la parte económica para sostenerse. Desde ahí inició con evasivas y sacaba muchas excusas para el viaje” explicó Moya.

Daniel Alejandro, es un joven futbolista de 19 años que junto a otra decenas de deportistas asegura que en el Club deportivo La Paz los estafaron.

“Fue una gran resolución, más allá de la pérdida del dinero. Uno se siente frustrado. No es justo que jueguen con mi pasión que es el fútbol. Le entregamos toda la plata a Felix Mora, pero lo que hizo cuando le reclamamos fue sacarme de entrenar y de las competencias en las que estábamos en ese momento” dijo el deportista.

Esta situación se repite en almenos 15 casos de jugadores con los que hablo Caracol Radio, denuncias que se oficializaron ante la Fiscalía.

A pesar de estas acusaciones, el director y dueño del Club deportivo La Paz, Felix Mora no se ha pronunciado.

¿Qué responde la Federación Colombiana de Fútbol?

En respuesta a una solicitud de Caracol Radio, el secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) , Andrés Tamayo, explicó que para la transferencia de jugadores de Federación a Federación no se debe cobrar ningún valor.

“En relación con el Certificado de Transferencia Internacional, se ha establecido un procedimiento para su expedición, el cual se realiza entre Federaciones mediante una plataforma dispuesta para tal fin por parte de la FIFA, y que se caracteriza por contener información confidencial. Adicionalmente, la expedición del CTI se realiza de manera gratuita, con lo cual, cuando se realice una solicitud de envío del CTI entre federaciones de fútbol, no habrá lugar al cobro de ningún tipo de valor por dicho trámite” explicó la FCF.

Además, la FCF señaló que a la fecha no registran ningún vínculo contractual con el señor Félix Mora. Sin embargo, sí resaltan que hay unas quejas en su contra que están siendo investigadas.

“No existe ningún tipo de vínculo de naturaleza contractual, laboral y/o comercial entre el señor anteriormente mencionado y la FCF(...) No obstante lo anterior, le informamos que en la FCF se han recibido quejas en contra del señor Félix Antonio Mora, las cuales están siendo tramitadas al interior de la CD FCF teniendo en consideración el ámbito de su competencia” indicó la FCF.