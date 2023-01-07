Papá salió con la novia de su hijo y el bebé podría ser de él

A través de la plataforma Reddit, considerada como uno de los mayores foros de Internet, se difundió una insólita historia que podría haber sido la inspiración de una tragicomedia.

Un usuario de 48 años compartió con los más de 50 millones de seguidores del descomunal foro una anécdota que parece sacada de un cuento moderno de Sófocles o de una canción de los cubanos Hansel y Raúl.

La historia se remontaba dos años atrás, cuando el hombre recordó en su post que tuvo una relación pasajera con una mujer con la que tiempo después se encontraría en circunstancias inusuales.

El usuario narró que su relación sentimental tuvo que ser terminada, debido a que sus trabajos los obligaban a estar separados.

Reencuentro inesperado

Sin embargo, dos años después de la ruptura, el hombre se volvió a reencontrar con la mujer con la que había mantenido una relación sentimental. No obstante, las circunstancias eran tan “increíblemente incómodas” que lo ponían en dificultades con su propio hijo.

Su hijo, de 28 años, lo había citado para presentare al nuevo amor de su vida, el problema radicaba en el que la nueva novia de su hijo, con la que estaría saliendo hace cuatro meses, era la misma mujer con la que había mantenido una estrecha relación años atrás.

No obstante, lo increíble de esta historia no paraba ahí, el hombre aseguró a los usuarios del foro que la mujer, con la que había perdido contacto desde que terminó su relación, tenía un hijo de un año y medio: “muy probablemente sea mi hijo”.

Revelación

Después del incómodo encuentro, el hombre decidió revelare a su hijo que la mujer con la que estaba entablando una relación sentimental probablemente fuera la mamá de su hermano.

“La conversación no fue nada fácil. Mi hijo estaba muy confundido y molesto como cualquiera, sinceramente”, recordó el hombre en una entrevista con el medio The Mirror, al que le contó que trató por todos los medios de explicarle a su hijo que entendería perfectamente si era una situación que lo sobrepasara y si necesitaba espacio para comprender todo lo que le había sucedido.

Por último, contó que su hijo después de un tiempo de no hablarle le envió un mensaje en el que le decía que lo amaba y que se tomaría un tiempo para reflexionar. A su vez, el hombre contó reveló que con relación a la paternidad del bebé, desconocía si fuera suyo.

“Me comuniqué con la chica para encontrar un lugar donde podamos realizar él análisis y despejar dudas”, concluyó el hombre.