Denuncian millonaria estafa con falsos contratos de arriendo a turistas en Cartagena

Cartagena

Pérdidas por más de 80 millones de pesos ha causado la presunta actuación de una mujer en Cartagena, quien de acuerdo a denuncias conocidas por Caracol Radio, estafó con falsos contratos de arriendo a varias personas que pretendían pasar su temporada de vacaciones en un reconocido edificio del barrio Bocagrande.

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Según el relato, se trata de una persona que valiéndose de su buena presencia, contactos y agilidad para los negocios, le recibió transferencias de dinero a más de 10 personas con el objetivo de rentar apartamentos por días, pero los inmuebles nunca fueron entregados, lo que representó afectaciones económicas para las víctimas.

Ana Aramendiz, denunciante y propietaria de una inmobiliaria, asegura que existe una presunta estafadora que viene haciendo estos hurtos de manera sistemática, informando que han ido apareciendo más personas víctimas de ese abuso. “Estamos hablando de apartamentos de más de un millón de pesos, por ejemplo la cuantía mía fueron $12.650.000 porque uno le deposita el 50% del valor total y el saldo me lo estaba pidiendo un día antes de entrada, es decir yo iba a ocupar los apartamentos el día 29 y el día 28 pretendía de que yo le diera otra vez los 12 millones 650″, expresó.

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Por su parte, pese a que la identidad de la mujer no fue revelada, ya un abogado tiene poder para instaurar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.