Pelé fue quien puso el deporte en el mapa: Joe Fraga, representante del exfutbolista

Joe Fraga, quien fue el representante de Pelé desde 2017, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre Edson Arantes do Nascimento y el legado que deja a nivel mundial.

En un principio, aseguró que su trabajo con el exfutbolista fue único y mágico, “era increíble porque Pelé hasta el último día paró todo, cada vez que íbamos a un sitio paraba todo, paraba el tráfico, todos quería tocarlo, tenía ese nivel mítico. Para mí no era trabajo, era una fiesta cada vez que estaba con él”.

Además, Fraga también reconoció que “lo que hizo Pelé en la cancha fue grandísimo”. Según el representante de ‘El rey’ del fútbol, “Pelé fue quien puso el deporte en el mapa, puso la magia. Tenía esa manera de poner a toda a la gente interesada en el deporte”.

De igual forma, comentó que después de Pelé, todos los futbolistas querían llevar consigo la camiseta del #10.

Por otra parte, resaltó durante la entrevista que en medio de su trabajo con Edson Arantes lograron una relación muy cercana con sus patrocinadores. “Trataban a Pelé como familia”.

Por último, relató que Pelé siempre estuvo muy pendiente del Mundial de Qatar 2022, veía todos los partidos y conocía toda la programación, sin embargo, debido a su salud, había días en los que no quería escribir nada en sus redes sociales.

Escuche la entrevista completa a continuación: