El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es un día muy triste para el mundo: Clodoaldo Tavares tras muerte de Pelé

El exjugador de fútbol de Brasil Clodoaldo Tavares de Santana habló en La W sobre su relación con Edson Arantes do Nascimento y el legado que deja ‘El rey’ del fútbol.

Según Tavares, Pelé fue y siempre será el mejor de todos los tiempos. “Es un día muy triste para el deporte mundial, no solamente para Brasil”.

En cuanto a cómo era jugar con Pelé, el exjugador brasileño indicó que “no era fácil” porque “él es el mejor del mundo, era complicado porque era un gran jugador, pero era un gran incentivador. Pelé siempre quería ayudar a los jugadores”.

Por otra parte, Tavares expresó que siempre que tuvo la oportunidad de hablar con Pelé le expresó su cariño y admiración por él.

Escuche la entrevista completa a continuación: