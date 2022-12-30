He dormido mejor que en los últimos 20 años: astronauta Frank Rubio desde la EEI

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El astronauta Francisco ‘Frank’ Rubio, miembro de la expedición número 68 de la NASA y quien está a bordo de la Estación Espacial Internacional desde septiembre de 2022 con otros seis astronautas (tres rusos, dos estadounidenses, y un japonés), compartió con La W algunos detalles de su misión y de su vida en el espacio.

Para Rubio, resulta emocionante poder ver el planeta Tierra desde las alturas, donde viajan a 17.000 millas por hora.

“Me ha sorprendido ver cuánto de nuestro planeta es mar, el azul de los océanos es muy bello”, reflexionó el astronauta.

Además, relató que llevan 20 años viviendo en la Estación Espacial Internacional y compartió detalles sobre su día a día: “Cada humano que vive acá es diferente. No sabemos cómo la humanidad entera podría vivir acá todavía (…) cada astronauta ofrece información para esto. He dormido mejor acá que en los últimos 10 o 20 años, sin el peso no se siente nada y se puede dormir perfectamente”.

También hizo mención a los retos que enfrentan por la naturaleza del trabajo que realizan, pues a bordo se encuentran pilotos, científicos e ingenieros: “Es una cosa inmensa, tenemos el reto de salir al espacio y enfocarnos en el trabajo, pero son siete u ocho horas que estamos trabajando mientras vemos la belleza de nuestro planeta”.

Por otra parte, sobre los riesgos que enfrentan en la estación y si han tenido algún “susto” por cuenta de una falla técnica, Rubio respondió:

“Verdaderamente, no hemos tenido sustos. Nos preparan muy bien, pues son cinco años que nos entrenan para estar acá. Tal vez el lanzamiento del cohete fue un poco miedoso”.

“Saludo desde acá a mis hijos, a mi mamá, pero también a toda la comunidad latina. Espero que cada vez sean más los latinos que estemos acá en el espacio. Debemos dejarles a nuestros hijos un futuro y planeta mejor”, concluyó, a manera de reflexión.

