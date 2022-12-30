El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A Pelé lo expulsaron en El Campín y volvió al campo de juego: así fue el episodio

El 17 de julio de 1968, en el estadio El Campín de Bogotá, se produjo un hecho hasta entonces inédito en la historia del deporte: los hinchas del fútbol presenciaron la expulsión de Pelé, ‘El Rey’, quien jugaba para el Santos FC y murió el pasado 29 de diciembre a los 82 años.

Guillermo Velásquez Ramírez, el ‘Chato’, quien murió el 26 de junio de 2017 en Medellín, fue el árbitro del encuentro y quien protagonizó el episodio al sacar a Pelé de la cancha, en una época en la que aún faltaban dos años para que existiera la figura de la tarjeta roja.

Analistas deportivos han coincidido en que la expulsión era justa, pero lo que hizo trascender el hecho fue lo que ocurrió después: la feroz agresión al ‘Chato’ por parte de la mayoría de la delegación del Santos.

El exfutbolista Luis Eduardo ‘Camello’ Soto, quien forcejeó con Pelé en el área en ese partido, conversó con La W sobre cómo era El Rey fuera de la cancha.

“Pelé era todo un señor, no solamente como jugador, sino que su vocabulario era decente, pero también sabía defenderse. No tanto de pelear, sino con los brazos para protegerse (…) él también sacaba ventaja”, explicó.

Por eso, el ‘Camello’ recordó que la jugada de ese día fue de dos brazos, en que “nos agarramos y caímos al piso”.

Acerca de los disturbios posteriores, el ‘Camello’ recordó: “La importancia del partido era verlo a él, había gente desde el día anterior en el estadio y sucede esto tan temprano en el partido”.

Según el ‘Camello’, el ambiente en las tribunas se descontroló porque Pelé era el rey: “Fue algo de otro mundo”, concluyó.

Escuche la entrevista al exfutbolista Luis Eduardo ‘Camello’ Soto en La W:

¿Por qué expulsaron a Pelé en El Campín?

Alfredo Arango, jugador de la Selección Olímpica de Colombia que se enfrentaba al Santos, anotó el primer gol poco después de iniciar el partido. Posteriormente, José Manuel Ramos Delgado, defensa argentino, protestó un fuera de lugar y el ‘Chato’ lo desautorizó, validando el gol.

Después de una agresión protagonizada por Ramos Delgado, que fue respondida por el árbitro, el ambiente se calentó: tras un tiro de esquina, Pelé forcejeó con Luis Eduardo ‘Camello’ Soto en el área y el 10 se le fue encima al árbitro para exigir un penalti.

Según recordó el ‘Chato’ en entrevista con El Tiempo en 2010, “lo primero que uno aprende de otro idioma son las groserías: Pelé me las dijo todas, y yo se las entendí”.

Por eso, el árbitro le advirtió al astro brasileño que se estaba equivocando, le señaló la salida y el jugador se fue corriendo de la cancha.

Posteriormente, según relató Hernán Peláez al día siguiente, hubo un estallido de violencia en el que golpearon al árbitro hasta dejarle un ojo morado y lo sacaron hacia un camerino. Ómar Delgado, juez de línea, tuvo que pitar el partido y Mario Canessa, un asistente, bajó a la cancha y, vestido de saco y corbata, hizo de banderín con un pañuelo.

Ante el clamor de 60.000 hinchas, que comenzaban a prenderles fuego a los asientos, Pelé volvió al campo y el partido terminó de jugarse: Santos acabó ganando 4-2.

El hecho terminó con una disculpa por escrito del plantel del Santos y un pago de 18.000 pesos de la época, después de que el ‘Chato’ interpusiera una demanda contra sus agresores por lesiones personales.

En cuanto a Pelé y el ‘Chato’, hicieron las paces con un apretón de manos. El periodista Alberto Piedrahíta Pacheco, con bocina de teléfono en mano mientras transmitía en directo la charla para RCN, registró estas palabras: “Contra ti no tengo nada, Pelé, porque acataste la orden de expulsión. Pero no puedo dejar mi dignidad de árbitro y de ciudadano por el suelo”.

Reviva la entrevista de La W a Guillermo Velásquez Ramírez, el ‘Chato’ sobre este episodio: