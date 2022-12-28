Al Oído: borrachera de Petro, entrevista de Duque y R. Hernández, inocentadas 2022

Colombia

Al Oído de este país, que parece un chiste.

En campaña, ya los candidatos a la Presidencia no sabían qué hacer: Rodolfo Hernández no fue la excepción y volvió viral el baile de ‘re locos papi, re locos’, y bueno: re locos si nos dejó.

Por supuesto que no podríamos dejar por fuera el día en el que Federico ‘Fico’ Gutiérrez demostró ser un buen tronco y no me tomen a mal. Salió grabando con todos los micos encima, hasta que en pleno video uno lo golpeó. El golpe fue tan duro que después de campaña, poco es lo que suena.

Y, sin duda, el presidente Gustavo Petro no puede faltar en las mejores inocentadas.

¿Se acuerdan cuando estaba dando un discurso y en lugar de decir que algunos jóvenes no tenían “acceso”, dijo que no tenían “sexo”? Él siempre pensando en vivir sabroso.

Más información Lo más buscado en Google por los colombianos en 2022: lista completa

Y llega el infaltable: el representante Miguel Polo Polo quien, en su magistral intervención, dijo que la desigualdad en Colombia no mata. Uno se pregunta: pero chico, ¿en qué país vives?

Sin duda, entre lo que más causó risa y tristeza de quienes nos gobiernan fue el macondiano acuerdo cuando Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, hizo un convenio con Liberland, el país inexistente donde nadie vive. Pero bueno, si acá los muertos votan, ¿por qué no van a poder hacer convenios con países que no existen?

Y, por favor, no dejemos de lado a los que sueñan en grande. El expresidente Iván Duque dijo que, si él hubiera sido candidato en las pasadas elecciones, estaba seguro de que las ganaría.

Y ni qué decir el día en que hizo una entrevista magistral, tal vez la mejor, cuando se contestó y se preguntó solo…

Pero cuidado con la hechicería: ¿se acuerdan el debate del Acuerdo de Escazú, cuando el congresista Óscar Villamizar denunció que estaban haciendo “brujería” en el Congreso? Bueno, la “brujería” era con el muñeco Frailejón Ernesto Pérez.

Infaltable la senadora Isabel Zuleta, que pobre: no le alcanza casi con el sueldo que tiene en el Congreso.

¿O ustedes recuerdan el día en el que el senador Miguel Uribe aseguró que la reforma tributaria a los que más afectaría era a la clase media y la clase medio alta que ganaba entre 25 y 60 millones de pesos (yo sigo buscando dónde)? Será la clase medio alta, pero de congresistas.

En nuestro top del Día de los Inocentes claro que está nuestra alcaldesa Claudia López: alcaldesa, el impuesto vehicular está alto, ¡vendan el carro si no les gusta! Hay mucho trancón y mi hijo dura dos horas de camino al colegio, ¡búsquenle un colegio cerca! Bueno, por lo menos no dijo “vendan sus hijos”…

Y una que no da risa y sí da una lástima de los honorables que nos tocan de congresistas es el representante Alex Flórez quien se emborrachó, se orinó y protagonizó el oso y vergüenza del año en Cartagena.

Infaltable nuestra ministra de Minas, Irene Vélez, cuando pidió que la dejaran hablar en una rueda de prensa y en medio de una pregunta que le hicieron dejó tirada la entrevista.

Ni qué decir del día en que pensaron que el Congreso era para grabar Pasión de Gavilanes y el senador Alirio Barrera, congresista del Centro Democrático, llegó a sesionar con un caballo porque el Congreso es “pet friendly”…

Y no se puede quedar por fuera la representante Susana Boreal que, en conferencia de la ANDI con empresarias, empezó a cantar de la nada el Ave María, o el día que la directora del ICBF, Concha Baracaldo –que tiene como gran mérito para el cargo ser la vecina de la primera dama– empezó a cantar el himno de la alegría presentándose con los funcionarios de la entidad.

Cerramos con el presidente Gustavo Petro el día que se emborrachó en campaña y estaba emocionado hablándonos de las banderas rojas.

Feliz Día de los Inocentes, aunque en Colombia lo vivimos todo el año.