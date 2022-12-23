Ciudadanos denuncian que pese a haber pagado el impuesto predial aparecen en mora

La W conoció las denuncias de bogotanos que pagaron el impuesto predial y los impuestos de sus vehículos, pero en la página de la Secretaría de Hacienda aparecen como morosos, por lo que se les han impuesto algunas sanciones.

Joaquín Ortiz aseguró que ha revisado en varias ocasiones la página, pero no se ha abonado su pago vehicular, “tengo una sanción por 2.66.000 pesos y otros impuestos de mora, para un total de 8.20.000 lo cual es absurdo. El pago se debía realizar en agosto y lo hice en mayo”.

“En este momento registro mora, cobro de intereses y una sanción grandísima sin deber absolutamente nada”, añadió.

Por su parte, Berta Gómez, quien también se ha visto afectada por la misma situación, mencionó que “yo como contribuyente cumplida pagué el impuesto predial por anticipado, vendí el apartamento y cuando me solicitaron el paz y salvo no aparecía el pago. Me comuniqué con ellos, me dijeron que lo solucionaban, pero nunca me solucionaron y la persona que me estaba comprando el apartamento se retractó y perdí ese dinero”.

Según la Secretaría de Hacienda, se identificó que, del total de pagos recibidos, el 0,39% de casos no se están viendo reflejados en el sistema. Además, dio un parte de tranquilidad a los contribuyentes que ya hicieron el pago, pues aseguraron que los pagos que faltan por aplicar quedarán listos antes de la emisión de las facturas de 2023.

