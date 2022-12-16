Juez levanta medida de aseguramiento contra alcalde de Neiva, Gorky Muñoz

Por falta de pruebas suficientes, el Juzgado Tercero Penal con función de conocimiento, levantó la medida de aseguramiento en lugar de residencia en contra del alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderon.

El alcalde viene siendo investigado por las presuntas irregularidades en un contrato por más de $5.000 millones que se adjudicó a favor del propietario de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño, Aiden Otoniel Vergara quien financió su campaña para llegar a la Alcaldía de Neiva.

En el desarrollo de la audiencia, el despacho detalló que el mandatario no actuó de manera indebida al contratar a la fundación Asoformando perteneciente al concejal de Tumaco.

Además, en el proceso están involucrados Giovanny Córdoba Rodríguez, exsecretario de Educación de Neiva; el exconcejal de Tumaco (Nariño) Haiden Otoniel Vergara Quiñonez, con vínculos con Asoformando y con Colombia florece; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda, representante legal de Asoformando Colombia y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, representante legal de Colombia Florece y los asesores jurídicos externos Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo.

