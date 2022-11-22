Capturan al jefe encargado de la Policía de Tránsito en el Tolima

Ibagué

Se confirmó la captura del jefe encargado de la Policía de Tránsito del Tolima, teniente Wilmer Yemir Romero, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando.

La detención se produjo en las últimas horas por parte de un grupo especial de la Policía que materializó la orden impartida el pasado 10 de noviembre por el Juzgado Segundo Promiscuo de Belén de Umbría en el departamento de Risaralda.

Según conoció Caracol Radio, al oficial lo acusan de concierto para delinquir, por su presunta participación en una banda que ingresaba mercancía de contrabando al Urabá, Antioqueño, cuando laboraba en la Policía Metropolitana de Medellín.

El teniente Wilmer Yemir Romero será presentado ante un juez de control de garantías en próximas horas, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.