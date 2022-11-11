“Recaudo iba a ser ínfimo”: senadora Lorena Ríos sobre fallido impuesto a iglesias

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Denuncias de ‘lobby’ para hundir el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria

Después de que se definiera lo que quedará y lo que no en la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, continúa el debate por los impuestos a las iglesias que quedaron por fuera después de la advertencia de varios partidos de hundir el proyecto.

La senadora Lorena Ríos, del partido cristiano Colombia Justa Libres, habló en La W sobre sus razones para no apoyar la propuesta de la representante Katherine Miranda y el papel que jugó en el hundimiento de la misma.

Según Ríos, ese, el artículo 15, sería inconstitucional por no haber sido tramitado vía ley estatutaria.

“El artículo no solo planteaba a las iglesias y confesiones, sino también a entidades sin ánimo de lucro. Las iglesias tienen un régimen especial, es una Ley de carácter estatutario y, desafortunadamente, la forma en que se redactó el artículo y los elementos que se preveían llevaron a que se explicara la inconveniencia para la aplicación”, dijo.

Asimismo, la senadora explicó que, si bien su partido ha recibido donaciones, “han sido para otro tipo de actividades” y que ella no ha recibido ninguna directamente, por lo cual afirmó que no debía presentar impedimento en el debate.

Por otro lado, Ríos indicó que “cuando una entidad religiosa obtiene un RUT, las entidades tienen un objeto principal y unos secundarios con los que hacen todas las declaraciones respectivas” y que ya existen mecanismos para que la Dian investigue y actúe frente a las actividades no religiosas de las iglesias.

Finalmente, la congresista agregó que el impuesto propuesto, en todo caso, no iba a significar un recaudo significativo.

“El recaudo iba a ser mínimo y no iba a impactar la reforma tributaria. La Dian manifestaban que la proyección era ínfima respecto a un recaudo real frente a una reforma tributaria para fortalecer el presupuesto nacional”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí: