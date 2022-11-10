El Gobierno no está con el impuesto a las iglesias: senador Gustavo Moreno

Colombia

En medio del duro debate por los impuestos a las iglesias en la reforma tributaria, la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, cuestionó la presión que, a su juicio, están haciendo varios partidos para hundir la propuesta bajo la amenaza de hundir todo el proyecto.

En diálogo con La W, Miranda denunció ‘lobby’ por parte de las iglesias, pero además advirtió que, aunque su copartidaria Andrea Padilla firmó la petición para dejar por fuera de la tributaria el gravamen a las actividades comerciales de las iglesias como vocera de Alianza Verde, no estaba autorizada, pues la colectividad mantiene el apoyo a la propuesta.

“Ella firmó a título propio, no como partido. La senadora Andrea Padilla puede estar en contra del impuesto a las iglesias, pero en las reuniones de bancada ella estuvo de acuerdo. Para que firmara ese documento debió hablar primero con la bancada, porque lo grave es que firmó como vocera”, precisó.

Entre tanto, el senador Gustavo Moreno, quien también pertenece a la coalición Centro Esperanza y firmó la constancia, explicó que no está de acuerdo con la naturaleza del impuesto planteado, que fue aprobado en la Cámara, pero negado en el Senado.

“Son unos pocos que tienen como negocio. En la viña del Señor hay de todo. Si hay algunos que tienen un impuesto, hay que revisar, pero no podemos abrir una ventana muy grande para que se empiece a gravar ya a todas las iglesias en este país”, indicó.

El congresista también advirtió que, contrario al respaldo que ha expresado el ministro de Hacienda a la propuesta, un funcionario del Gobierno, del que no reveló el nombre, le manifestó que el impuesto no tiene hoy el apoyo de la Casa de Nariño.

“Ayer personalmente me acerqué a un ministro y me dice, “nosotros queremos que no se nos vaya a caer la reforma, esto no significa mucho en nuestra reforma, no es una causa nuestra sino de una congresista y nosotros respetamos eso”, manifestó Moreno.

Mientras tanto, Alianza Verde se pronunció respaldando a Miranda e insistiendo en que espera que esa propuesta sea acogida en la conciliación, último paso que tiene pendiente la iniciativa, que es prioritaria para el Gobierno Petro y está hoy en la cuerda floja.

Escuche la entrevista completa a Katherine Miranda y Gustavo Moreno en La W: