Álvaro Uribe: Ni Duque ni Petro son culpables del asesinato de líderes sociales

Colombia

A través de redes sociales el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las recientes cifras de asesinatos a líderes sociales asegurando que, la principal causa, es el Acuerdo de Paz que fue firmado en la Habana por el también expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC.

Para el ex mandatario ni el ex Presidente Iván Duque ni el actual mandatario Gustavo Petro son culpables de estos hechos.

“Ni el ex Presidente Duque ni el Presidente Petro son culpables del asesinato de líderes sociales; La mayor causa es el Acuerdo de La Habana, por la impunidad absoluta y el narcotráfico; contracultura que desprecia la vida, el orden jurídico y desplaza al Estado Democrático”, aseguró en redes sociales.

Según cifras de Indepaz en lo corrido de este año han sido asesinados 157 los líderes sociales y defensores de derechos humanos.