¿Colombia está ante una salida masiva de capital? Mauricio Cárdenas responde

El exministro Mauricio Cárdenas habló en W Radio sobre si los inversionistas están vendiendo sus posiciones en TES (deuda pública del país).

Y es que en octubre los inversionistas extranjeros vendieron en Títulos de Tesorería (TES) 1.7 billones de pesos, pero apenas en los dos primeros días de noviembre ya se han vendido cerca de 640.000 millones de pesos.

“Colombia se ha mantenido recibiendo capitales, pero ya los últimos datos –desde finales de septiembre para acá– ya empiezan a mostrar una salida”, advirtió Cárdenas.

A ello agregó que hay una señal de alerta: “Hay un primer indicio de que la cosa se puede poner complicada porque si empiezan a irse sus capitales, como son tan grandes y de unos volúmenes enormes, empiezan a generar un impacto muy fuerte sobre la tasa de cambio”:

De hecho, señaló que lo que ocurrió este jueves con un dólar que tocó los $5.100 es “que capitales que están invertidos en TES, fondos internacionales esencialmente, pues toman la decisión de hacer una recomposición de sus portafolios, entonces venden”.

Además, señaló que para que la tendencia cambie el presidente Gustavo Petro debe reiterar “que su Gobierno, empezando por él, está comprometido con la regla fiscal”.

