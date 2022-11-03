¿Ropa importada subiría 40% con propuesta de subir arancel? Gremios debaten

Colombia

En La W debatieron Javier Díaz (presidente Analdex) y Camilo Rodríguez (presidente de la Cámara Colombiana de Confección), sobre el borrador de decreto con el que el Gobierno Petro busca modificar parcialmente el arancel para la importación de confecciones en el país, pasando del 15% (con algunas condiciones) a 40%.

Los productores nacionales celebraron esta decisión. “Sin duda alguna se va a generar empleo (...) lo más importante es que vamos a recuperar esos empleos femeninos y nos va a ayudar a buscar la manera para disminuir ese déficit que tenemos en la balanza comercial”, apuntó Rodríguez.

Según él, para junio de este año estábamos hablando de que las importaciones eran de cerca de 1.417 millones de dólares, mientras que las exportaciones solamente eran de 439 millones de dólares y “estos no son más que minutos de mano de obra que se pierden en el país”.

De otro lado, Díaz, del gremio de las exportaciones señaló que este es un “golpe al comercio formal que ahora verá incrementado los precios de las prendas”.

También señaló que “esto va a incrementar el valor de las prendas, golpea los consumidores porque los consumidores ahora tiene que comprar camisas y pantalones, 40% más costoso”. A ello, agregó el líder gremial que con esto se espera un incremento del contrabando.

Rodríguez le respondió: “¿De qué nos sirve a nosotros los colombianos tener prendas entre comillas económicas si muchos colombianos hoy no tienen un empleo?”.

Hay que aclarar que esto no se aplica a los países con los cuales Colombia tiene acuerdos de libre comercio: los TLC quedan protegidos.

No obstante, Díaz señaló que con los países que no hemos firmado TLC “indudablemente” subirán los aranceles a productos colombianos, pueden ser agrícolas o manufactureros.