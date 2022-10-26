Actividades devocionales y espirituales no deben estar gravadas: Juan Pablo Gallo

El Partido Liberal está dividido alrededor de la eliminación de los impuestos a las iglesias, la nueva línea roja que ha trazado la colectividad frente a la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

En entrevista con La W, en senador Juan Pablo Gallo, vocero de los liberales, explicó que la posición del partido es que las actividades que estén por fuera del culto sí deben ser gravadas, pero que no están de acuerdo con poner impuestos a las actividades devocionales y espirituales.

“Las actividades comerciales que tengan otro propósito, por supuesto que sí deben ser gravadas. La proposición que se está trabajando es que, si las utilidades de ese local comercial se reinvierten en actividades sociales, muchas de esas educativas o con adultos mayores, ya no tendrían impuestos”, explicó.

Pero no todos los congresistas del Partido Liberal están sintonizados con esa causa. El representante Juan Carlos Losada cuestionó la justificación de la colectividad y señaló que poner a pagar más a las iglesias no afecta la libertad de culto.

“Uno no puede quedar contento haciendo parte de un llamado Partido Liberal Colombiano, que lleva 175 años promoviendo a un Estado laico, que, por supuesto, reconozca la multiplicidad de cultos, pero una cosa es eso y otra muy distinta es que quienes tienen una actividad privada, como son las iglesias en nuestro país, no tengan que tributar, cuando ganan cifras estrambóticas. Aquí les están haciendo un favor a un montón de iglesias”, precisó.

La próxima semana, las plenarias de Cámara y Senado debatirán la reforma tributaria en sus dos últimos debates.

Escuche la entrevista a Juan Pablo Gallo y Juan Carlos Losada en La W: