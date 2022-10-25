Barcelona se aferra al milagro en Champions: Xavi se sinceró en rueda de prensa

Antes del crucial duelo frente al Bayern Múnich en Champions League, Xavi Hernández reconoció que el Barcelona tiene un panorama “muy difícil” para clasificarse a los octavos de final, pero aún así irán a ganar “independientemente de lo que haga el Inter”.

“Tenemos una pequeña esperanza, pero está la cosa muy difícil. Ahora estamos en una situación muy incómoda, hay muchos números de que no pasemos”, afirmó el entrenador blaugrana en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Barcelona es el tercer clasificado del grupo C y podría quedar eliminado de la Champions, incluso antes de jugar si el Inter finalmente derrota al Viktoria Pilsen del colombiano Jhon Edison Mosquera.

“No dependemos de nosotros”, recordó Xavi, que espera que su equipo salga a ganar, pase lo que pase en el otro encuentro. “Tenemos que ganar el partido independientemente de lo que haga el Inter. El objetivo es ganar”, insistió el técnico azulgrana.

“Saldremos a competir y a demostrar que estamos al nivel de la competición continental”, aseguró y recordó que en varias ocasiones los resultados no ha acompañado el buen juego desplegado.

“Estamos en esta situación por errores nuestros, pero tenemos que demostrar que estamos al nivel de estos equipos” complementó.

Xavi no dudó en calificar el partido de “revancha futbolística” tras caer 2-0 en Múnich en la segunda jornada de la Champions. “Estamos motivados para demostrar que podemos competirles, estuvimos muy bien en el juego allí, ahora hay que añadir al juego, el resultado”, concluyó Xavi.

AFP