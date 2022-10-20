“Es manipulación tendenciosa”: Gobierno sobre denuncia de baño exclusivo para Petro

Gobierno respondió a denuncia sobre un supuesto baño de uso exclusivo para el presidente Petro (Colprensa-Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Colombia

Luego de que el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero denunciara que en un contrato logístico del Plan Nacional de Desarrollo se tenía previsto el alquiler de un baño privado de uso exclusivo para el presidente Gustavo Petro, por $5,6 millones de pesos, desde el propio Gobierno respondieron al congresista uribista.

A riesgo de que @CeciliaLopezM me diga #chismosin, tengo que preguntarle por el “baño privado exclusivo uso señor presidente” de $5,6 MM previsto en contrato logístico para evento del “Plan Nacional de Desarrollo”.



¿Cómo es ese baño, ministra?



¿Es parte del plan de austeridad? pic.twitter.com/BmT2Ud5I7D — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 20, 2022

“El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no contrató el servicio de un baño de uso exclusivo por valor de $5.6 millones de pesos. La información publicada en Twitter corresponde a los anexos de una propuesta que recibió el Ministerio de Agricultura, la cual contiene muchos ítems que no se contrataron”, aseguró el MinAgricultura a través de un comunicado.

En la misiva aseguraron que si bien “es deber ciudadano hacer veeduría del gasto público, sin embargo, publicar los ítems propuestos por un contratista como si hubieran sido contratados y pagados por el Ministerio es una manipulación tendenciosa de la información. El Ministerio de Agricultura cumple estrictamente los principios transparencia y austeridad en el gasto”.

No Representante Forero, #Chismosin no porque está en todo su derecho de verificar gastos del Estado; pero #MuyPocoSerio sí al no informar que el total contratado por @MinAgricultura es 148 millones menos 👇🏻👇🏻 que el valor total del tarifario que usted muestra 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ https://t.co/PhcePeXyeF pic.twitter.com/e7ebTWb7FB — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) October 20, 2022

Desde la cartera ministerial, finalmente, explicaron que “el valor total del tarifario Sociedad Tequendama publicado es de $1.373 millones de pesos. Sin embargo, lo contratado por el Ministerio es $148 millones de pesos menos de lo que contemplaba esa propuesta. Ese monto corresponde a la organización de siete eventos, entre los cuales están los Diálogos Regionales Vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo, en los que participarán más de siete mil personas en Tunja y en Yopal”.