“Es manipulación tendenciosa”: Gobierno sobre denuncia de baño exclusivo para Petro
El Ministerio de Agricultura respondió a la denuncia del Centro Democrático y aseguró que nunca se contrató ese servicio, que costaba $5.6 millones.
Colombia
Luego de que el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero denunciara que en un contrato logístico del Plan Nacional de Desarrollo se tenía previsto el alquiler de un baño privado de uso exclusivo para el presidente Gustavo Petro, por $5,6 millones de pesos, desde el propio Gobierno respondieron al congresista uribista.
“El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no contrató el servicio de un baño de uso exclusivo por valor de $5.6 millones de pesos. La información publicada en Twitter corresponde a los anexos de una propuesta que recibió el Ministerio de Agricultura, la cual contiene muchos ítems que no se contrataron”, aseguró el MinAgricultura a través de un comunicado.
En la misiva aseguraron que si bien “es deber ciudadano hacer veeduría del gasto público, sin embargo, publicar los ítems propuestos por un contratista como si hubieran sido contratados y pagados por el Ministerio es una manipulación tendenciosa de la información. El Ministerio de Agricultura cumple estrictamente los principios transparencia y austeridad en el gasto”.
Desde la cartera ministerial, finalmente, explicaron que “el valor total del tarifario Sociedad Tequendama publicado es de $1.373 millones de pesos. Sin embargo, lo contratado por el Ministerio es $148 millones de pesos menos de lo que contemplaba esa propuesta. Ese monto corresponde a la organización de siete eventos, entre los cuales están los Diálogos Regionales Vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo, en los que participarán más de siete mil personas en Tunja y en Yopal”.