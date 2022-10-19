Reforma tributaria: ¿hubo “lobby” para modificar impuesto a bebidas azucaradas?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia

En diálogo con La W, Juan Pablo Congote, country manager de Big Cola, se pronunció sobre el impuesto a las bebidas azucaradas que trae la reforma tributaria que avanza en el Congreso.

Sobre si hubo o no “lobby” para modificar el impuesto, Congote manifestó que prefieren pensar en la redacción del artículo de las bebidas azucaradas que han venido advirtiendo en varios espacios.

“En lo que tiene que ver específicamente con un valor absoluto por cada 100ml de bebida, lo que hace es afectar a la mediana y pequeña empresa y lleva a que todo el volumen se desplace hacia las grandes”, explicó Congote al responder sobre el proceso del impuesto a las bebidas azucaradas y el rol de las grandes empresas dentro del trámite en el legislativo.

Cabe resaltar que, actualmente, la propuesta aprobada establece un cobro progresivo por gramos de azúcar por cada 100ml.

Bebidas con menos de 6gr de azúcar no pagarán impuestos hasta 2025.

Bebidas con 6gr o más de azúcar pagarán $18 en 2023 y $28 en 2024.

Bebidas con 10gr o más de azúcar pagarán $35 en 2023 y $55 en 2024.

La advertencia es que a las pequeñas empresas, como la tradicional Sol en Girardot o Glacial en el Tolima, les tocaría subir de precio para poder soportar el gravamen.

Este incremento de precios haría que estas pequeñas empresas compitan directamente con las grandes del mercado, perdiendo así una representación del 30% del mercado direccionado a personas de escasos recursos.

Las grandes empresas pueden asumir este impuesto sin subir sus precios en el mercado por el margen que manejan.

El Pacto Histórico ha solicitado la modificación del impuesto a porcentajes, pero Congote aseguró que “están sentándose congresista por congresista explicando la evidencia y sentimos que están siendo empáticos con esto que está pasando. Hay marcas icónicas (...) que estamos en riesgo prácticamente de quebrarnos si el artículo queda como está redactado”.

