Pacto Histórico insistirá en que impuesto a bebidas azucaradas sea más estricto
La senadora Clara López presentó una proposición para que el impuesto aplique inmediatamente y no de forma gradual.
Hoy se metió ‘en Kamila de 11 varas’ la reforma tributaria.
Supimos que el Pacto Histórico no estuvo de acuerdo con el impuesto que se aprobó para las bebidas azucaradas porque su propósito era que fuera más alto y más exigente.
Por ejemplo, el representante Jorge Hernán Bastidas, quien es uno de los coordinadores, había propuesto establecer una tarifa del 20% para aquellas bebidas que tuvieran más de 4 gramos de azúcar.
Sin embargo, esta y otras propuestas no lograron un consenso y los congresistas pedirán reabrir la discusión en el segundo debate.
La senadora Clara López ya radicó una proposición para que el impuesto se aplique inmediatamente y no gradualmente como se aprobó. Además, impactaría a las bebidas que tengan 4 gramos o más y no a las que tienen más de 6 gramos, que es como quedó establecido en el primer debate.
Y esta congresista es la que está proponiendo que el impuesto no sea en pesos sino en porcentajes. Por ejemplo, las gaseosas que tengan 4 gramos o menos de 8 gramos, por cada 100 mililitros, tendrían un impuesto del 6,9% sobre el precio del productor y si tienen 8 gramos o más el impuesto sería del 13.5%.
Algunos integrantes de las comisiones económicas no le ven ambiente a esta propuesta, pero todo puede pasar.