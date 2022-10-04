Champions League

Dani Carval le respondió sin filtros a Xavi Hernández y Lionel Messi

El lateral español entró al debate respecto a si las últimas Champions del Real Madrid fueron ganadas justamente.

Dani Carvajal le respondió a Lionel Messi.

Dani Carvajal le respondió a Lionel Messi. / OSCAR DEL POZO

Dani Carvajal saltó en defensa del Real Madrid, luego de que Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostrara de acuerdo con la declaración de Lionel Messi en la que afirmó que “no siempre gana el mejor” en la Champions League.

Las opiniones son totalmente subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo opino que cuando has ganado cinco veces la Copa de Europa de las últimas nueve ediciones, creo que la suerte queda al margen”, defendió Carvajal en rueda de prensa.

Le puede interesar:

El defensa internacional madridista acabó respondiendo a Messi y Xavi para defender la última conquista madridista en una Champions que quedó para la historia por las remontadas en el estadio Santiago Bernabéu.

Hablando de justicia hay que ver qué le parece justo a cada uno. El fútbol son resultados y gana el que más goles marca al rival y menos encaja. En eso, los últimos años nosotros hemos sido los mejores y es un poco complejo hablar de lo justo o no. Son resultados”, argumentó.

”La última temporada hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero en los momentos claves supimos estar, aprovecharlos y conseguimos alzar la copa. Me hace gracia porque siempre este debate de justicia o injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa. Cuando la ganan otros parece que la meritocracia es justa”, añadió.

Agencia EFE

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad