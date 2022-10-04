Dani Carval le respondió sin filtros a Xavi Hernández y Lionel Messi

Dani Carvajal saltó en defensa del Real Madrid, luego de que Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostrara de acuerdo con la declaración de Lionel Messi en la que afirmó que “no siempre gana el mejor” en la Champions League.

”Las opiniones son totalmente subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo opino que cuando has ganado cinco veces la Copa de Europa de las últimas nueve ediciones, creo que la suerte queda al margen”, defendió Carvajal en rueda de prensa.

El defensa internacional madridista acabó respondiendo a Messi y Xavi para defender la última conquista madridista en una Champions que quedó para la historia por las remontadas en el estadio Santiago Bernabéu.

”Hablando de justicia hay que ver qué le parece justo a cada uno. El fútbol son resultados y gana el que más goles marca al rival y menos encaja. En eso, los últimos años nosotros hemos sido los mejores y es un poco complejo hablar de lo justo o no. Son resultados”, argumentó.

”La última temporada hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero en los momentos claves supimos estar, aprovecharlos y conseguimos alzar la copa. Me hace gracia porque siempre este debate de justicia o injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa. Cuando la ganan otros parece que la meritocracia es justa”, añadió.

