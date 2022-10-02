Pareja se casó dentro de la Cueva del Nitro de Zapatoca
Por primera vez en la historia, la Cueva del Nitro fue usada como escenario para un matrimonio.
Pareja se casó en la Cueva del Nitro de Zapatoca
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La Cueva del Nitro ubicada en el municipio de Zapatoca y una de las más visitadas en Santander, se convirtió en el escenario del matrimonio de Julián Díaz y su pareja Elkin Salinas.
Ambos santandereanos de 37 y 42 años de edad sellaron su amor en un ritual de elementos que se hizo dentro la cueva y que contó con la asistencia de 56 personas.
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El lugar fue acondicionado con reflectores, flores, bancas y velas, elementos que según la pareja fueron autorizados para ser usados en medio de la ceremonia que se celebró este fin de semana.
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“Se tramitaron todos los permisos, tuvimos que contratar a 6 personas que trabajan en la cueva para que nos ayudaran a pasar la gente. La misma cueva tiene como unas escaleras en donde se ubicaron los invitados, allí nos casamos con una ceremonia de elementos y la compañía de 50 personas. Fue diferente y no tuvimos necesidad de decorarla tanto porque la misma cueva tiene bondades”, dijo a Caracol Radio Julián Díaz Zambrano.
La ceremonia sin precedentes fue liderada por una casamentera, mujer que se encargó de sellar la unión entre la pareja de santandereanos.