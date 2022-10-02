Pareja se casó dentro de la Cueva del Nitro de Zapatoca

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La Cueva del Nitro ubicada en el municipio de Zapatoca y una de las más visitadas en Santander, se convirtió en el escenario del matrimonio de Julián Díaz y su pareja Elkin Salinas.

Ambos santandereanos de 37 y 42 años de edad sellaron su amor en un ritual de elementos que se hizo dentro la cueva y que contó con la asistencia de 56 personas.

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El lugar fue acondicionado con reflectores, flores, bancas y velas, elementos que según la pareja fueron autorizados para ser usados en medio de la ceremonia que se celebró este fin de semana.

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“Se tramitaron todos los permisos, tuvimos que contratar a 6 personas que trabajan en la cueva para que nos ayudaran a pasar la gente. La misma cueva tiene como unas escaleras en donde se ubicaron los invitados, allí nos casamos con una ceremonia de elementos y la compañía de 50 personas. Fue diferente y no tuvimos necesidad de decorarla tanto porque la misma cueva tiene bondades”, dijo a Caracol Radio Julián Díaz Zambrano.

La ceremonia sin precedentes fue liderada por una casamentera, mujer que se encargó de sellar la unión entre la pareja de santandereanos.