“No nos interesa tener reuniones clandestinas” Uribe sobre reunion con Petro

Bucaramanga

En su visita a Bucaramanga, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las reuniones que ha tenido con el actual presidente de los colombianos Gustavo Petro.

Dijo que dentro del más reciente encuentro tocaron el tema de la paz total como una iniciativa que busca ponerle fin al conflicto armado, intención que seguirá discutiéndose.

Además, indicó que su partido el Centro Democrático continuará con el análisis a la ley 418 o de orden público.

“Hemos hablando con él sobre la necesidad de mantener informado al país. Ni al presidente ni a nosotros nos interesa tener reuniones clandestinas. Apenas se mencionó el tema de la paz, ya el partido empieza a examinar la reforma a la ley”, dijo Uribe.

Estas intervenciones las hizo en la ciudad bonita en el desarrollo de los foros denominados ‘Las regiones vuelven al Centro’.