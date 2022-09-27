Fenalco no tiene ninguna representación en Emcali: Jaime Alberto Cabal

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, habló en La W sobre el escandaloso contrato de Empresas Municipales de Cali, Emcali, y la posible representación que tendría el gremio en la junta directiva.

Cabal dejó claro que “nosotros condenamos y rechazamos los hechos que han sucedido en Emcali con esa millonaria contratación que está en tela de juicio. La representación de Fenalco en Emcali no existe”.

Explicando que “el señor Octavio Quintero que es miembro de la Junta Directiva de Fenalco Valle, pero también de varias juntas directivas de la ciudad, también es un hombre cívico, empresario, es un título personal. Nosotros no lo hemos designado ni está en representación de Fenalco, simplemente fue una aceptación personal de él”.

Además, dio su punto de vista sobre la posible corrupción dentro de Emcali. Señaló que “es reprochable y doloroso, la justicia y los órganos de control tienen que hacer una investigación exhaustiva. Quienes participaron en esos millonarios contratos, que les caiga todo el peso de la ley”.

Por otra parte, sugirió que el alcalde Jorge Iván Ospina debería renunciar a su cargo. “Cuando hay un escándalo de esta naturaleza y él es el más alto líder de la ciudad y preside la Junta Directiva, pues obviamente debería responder políticamente y ante la justicia”.

“Si yo fuera alcalde de la ciudad renunciaría por responsabilidad política con la ciudad y con mis ciudadanos”, agregó.

Para finalizar, se refirió a la posibilidad de enviar a la cárcel a los evasores. Mencionó que está de acuerdo siempre y cuando sea respaldada por algún organismo de control y no solo esté a cargo de la Dian.

Escuche la entrevista completa a continuación: