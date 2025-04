Arroz, pasta y otros alimentos que se convierten en azúcar en la sangre, ¿los conoce?

Tener una alimentación saludable es fundamental en el organismo de las personas. Pero existen muchos mitos sobre cómo sería una nutrición de calidad y lo cierto es que hay que buscar un equilibrio en los nutrientes y conocer las propiedades que aportan al cuerpo cada uno de estos. Por eso le contamos qué alimentos se convierten en azúcar en la sangre y qué puede hacer para regularlos.

Los carbohidratos y el azúcar

Seguramente alguna vez ha escuchado que el arroz se convierte en azúcar en el organismo luego de ingerirlo. Y es que, dicho por la Universidad de Harvard, el arroz blanco tiene un índice glucémico muy alto, una porción de arroz blanco tiene casi el mismo efecto que comer azúcar de mesa puro. Por eso se asocia mucho el consumo de este carbohidrato con el sobre peso de las personas.

Pero existen más productos que, así como el arroz, luego de ingerirlos producen glucosa en el cuerpo. Antes, es importante aclarar que existen 3 tipos de alimentos. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas.

Los carbohidratos se constituyen de los azúcares, como la miel, las pastas, cereales, pan, granos y frutas. Las proteínas se conforman de las carnes rojas y blancas. Y existen dos tipos de grasas: la vegetal y la de origen animal. Todos estos, importantes para una buena nutrición, pero suministrados de forma equilibrada.

Por eso, el pan, el arroz, las frutas y todos los que hacen parte del grupo de los carbohidratos, sin importar si es dulce o salado, son convertidos en glucosa una vez se ingieren y el cuerpo los usa para aumentar la energía.

Sin embargo, el organismo también se compone y nutre de altos índices de azúcar, el problema aquí, empieza cuando el cuerpo no produce la insulina suficiente para almacenar la glucosa por parte de estos alimentos, consecuentemente este no entra a las células y por el contrario se acumula en la sangre, ocasionando así la diabetes.

¿Por qué hay que regular el azúcar?

El azúcar está en la lista de productos más consumidos y es normal encontrarlo en diversas presentaciones. Pero es un alimento que trae muchos problemas a la salud, puesto que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes e incluso cáncer. Adicional, “resultar sumamente adictiva (…) pues provoca una liberación de dopamina en el cerebro y la segregación de esta sustancia conduce a la adicción” según estudios. Desde ahí la importancia de regular su consumo.

Finalmente, la respuesta no es eliminar estos alimentos de la nutrición, sino equilibrar su consumo. Por ejemplo, no combinar el arroz con la pasta, pues hacen parte del mismo grupo alimenticio y como resultado puede sobrecargar el organismo de un mismo nutriente. Por último, no olvide consultar a un experto para que haga una lectura de su salud y oriente una dieta que responda a sus necesidades.

¿Qué sube más el azúcar, el arroz o la pasta?

Aunque ambos están compuestos por carbohidratos, su impacto en la glucosa depende del tipo y forma de preparación. En el caso del arroz blanco, el nivel de azúcar es más alto que el de la pasta. Sin embargo, para disminuir la medida de este componente, es mejor consumir un arroz basmati o integral.

Esto quiere decir que la pasta tiene un almidón más compacto, lo cual genera una digestión más lenta y con menor azúcar.