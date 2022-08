¿Por qué tomar jugo de naranja no es tan saludable como creíamos?

La comida más importante del día es el desayuno y si lo acompañas con un jugo de naranja puede ser muy saludable gracias a que es una fuente de vitamina C. Eso es lo que hemos oído por años de la publicidad, pero los nutriólogos llevan estos mismo años intentando desmentir esta idea y alertando sobre el consumo excesivo (diario) del jugo de naranja.

Científicos afirman que en vaso de jugo de naranja, que usualmente se obtiene de tres frutas exprimidas, aporta alrededor de 210 calorías. Esta cantidad de calorías aporta más que suficiente a lo que debería aportar todo un desayuno.

También afirman que en esta presentación se pierde la fibra presente en la pulpa, lo que corresponde a una ingesta de glucosa y calorías ‘vacías’ para el organismo.

Expertos en nutrición como Robert Lustig y Richard Johnson, indican que el exceso de fructosa genera aumento de peso engañando al metabolismo, ya que apaga el órgano de control del apetito en su sistema. La fructosa no estimula adecuadamente la insulina, que a su vez, no suprime la grelina (la "hormona del hambre") y no estimula la leptina (la "hormona de la saciedad"). Según los doctores, esto genera resistencia a la insulina y esto hace que una persona tenga más ansias por comer así esté lleno.





Otro punto importante a tomar en cuenta es que si no es fresco, tiempo mayor a dos horas desde que fue exprimido, pierde el 80% de su valor nutricional inicial.

En otros estudios, publicados en la British Medical Journal, afirman que el consumir fruta masticada contribuye a la reducción del riesgo de diabetes tipo 2, caso contrario ocurre al beberla que lo consideran un factor de aumento de riesgo.

Adicionalmente, otros estudios desarrollados en América Latina por el doctor Alberto Cormilot afirman que el consumo diario contribuye a la absorción rápida de hidratos, que generan un aumento de insulina en la sangre y favorecen a la formación de grasa y triglicéridos.

En ninguno de los estudios afirman que el consumo puede llevar a la muerte, pero si buscan alertar por el consumo excesivo que se ve en el consumo diario de este jugo. La moderación es algo que siempre recomiendan médicos cardiovasculares y nutriólogos, por lo que cualquier alimento puede considerarse dañino para la salud si se excede en su consumo.