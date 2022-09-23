Las críticas del Centro Democrático al proyecto de sometimiento a bandas criminales

Colombia

Tras conocerse el borrador del proyecto de ley para el sometimiento de las bandas criminales, que el Gobierno nacional espera radicar la próxima semana en el marco de su política de Paz total, la oposición hizo varios cuestionamientos a algunos de los puntos de la iniciativa, que han comenzado a causar polémica.

“Es sumamente grave para Colombia que lo que le estén proponiendo a toda la delincuencia organizada de este país es que pueden pagar 11 meses de cárcel y todo queda saldado, y que además se pueden quedar con el 10% de sus bienes. Ellos son los que dicen qué bienes son de orígen ilícito y cuáles lícito”, criticó la senadora Paloma Valencia.

Para la uribista, también ex precandidata presidencial, este proyecto “hace recordar cuando la Fiscalía General durante el Gobierno Santos dijo que las FARC tenía en bienes $21 billones de pesos, y la decisión del Gobierno fue que ellos inventariaran. Ese inventario les dio $1 billón, de lo cual entregaron apenas una suma irrisoria. Nos estafaron doblemente, y el Gobierno Petro pretende que lo hagan por tercera vez, no solo las FARC sino los grupos delincuenciales”.

Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid consideró que “es un muy mal mensaje que un proyecto de ley y una intención del Gobierno nacional destine que las rentas ilícitas o los bienes producto de la actividad ilícita puedan quedárselo en un porcentaje los grupos criminales. Esto no es un acogimiento, es una concesión”.

El congresista antioqueño cuestionó que “¿cómo se explica que de una actividad producto del narcotráfico, de la minería ilegal, puedan quedarse como beneficiarios en términos económicos?”, y también dijo que “nos dejan serias dudas los términos de justicia restaurativa para delitos comunes para bandas criminales. Si ese es el camino, el de la concesión, empieza muy mal el Gobierno en estos términos de negociación con grupos que se han dedicado es al delito común”.

La senadora María Fernanda Cabal, de manera general, comentó que “aún conocemos muy poco. Hay que evaluar en qué consiste ese proyecto, pero sobretodo nuestra inquietud es el narcotráfico. Usted puede ofrecer maravillas y le pueden contestar cartas de amor, pero 300 mil hectáreas de coca financiando la violencia es algo que no se puede soslayar. Llevamos más de 70 muertos y 20 masacres en lo que lleva de presidente Gustavo Petro”.

En contraste, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, uno de los protagonistas en la construcción de este proyecto, señaló que “es un borrador muy parcial. Este es un proyecto extenso, que tiene más de 80 artículos y que fija con toda claridad cuál será el sentido y el procedimiento de esa posible desestructuración de esas grandes organizaciones”.

En ese mismo sentido, el presidente del Senado Roy Barreras, también integrante del Pacto, enfatizó en que se trata “exactamente de eso, de un borrador. Estamos a la espera de las observaciones que tengan a bien hacer el señor ministro de Justicia, el fiscal general y por supuesto el presidente de la República. Cuando tales observaciones sean recibidas y el proyecto esté a punto, será el comisionado para la Paz la única voz autorizada para explicar y radicar el proyecto. Hasta entonces, lo que es pertinente es la prudencia. Porque opinar sobre borradores no deja de ser una especulación”.