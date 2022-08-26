Con POT no se podrán hacer viviendas de menos de 42 m2 pero hay excepciones: Camacol

Bogotá

El Tribunal de Cundinamarca revivió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá que Claudia López expidió por decreto y que trae nuevas reglas de juego, en particular para el sector de la construcción.

Al respecto, Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá, el gremio de la construcción, aseguró que con este POT del decreto 555 dos tipos de vivienda sí podrán construirse de menos de 42 metros cuadrados.

Esa reglamentación quedó en una circular que señala que pusieron un mínimo de construcción de vivienda de 42 m², pero se exceptúa “la vivienda colectiva y la vivienda por servicios. Ese tipo de vivienda si se puede construir en un metraje inferior. Desafortunadamente no se especificó que es una vivienda por servicios y que es una vivienda colectiva, eso nos faltaría por desarrollar”.

Entre tanto, señaló que ahora el reto es terminar de reglamentar el POT y que quiten “algunas incoherencias que se habían presentado en la norma inicial”.

“El llamado es que avancemos rápidamente en la reglamentación (…) Desafortunadamente hoy en día el punto no se puede aplicar porque hay unas normas que hacen falta reglamentar”.

Agregó que el POT desde diciembre no estaba desarrollado “de manera tal que los curadores que son los que tienen que hacer las aprobaciones de las licencias de construcción pudieran sacar adelante este tipo de procesos y eso todavía no se está dando”.

¿Qué pasará con los proyectos que esperan licencia pero que la pidieron mientras el POT estaba suspendido? Al respecto, Callejas advirtió que “esos proyectos se tienen que analizar presentaron debida forma se tienen que analizar bajo la lupa del decreto 190. Hay una discusión si el nuevo empieza a funcionar a partir de hoy o a partir del lunes y ahí ya todos los proyectos que lleguen vuelven al decreto 555″.

