La transición energética no se logra de la noche a la mañana: presidente de ACP

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, conversó en La W sobre las principales preocupaciones del sector ante los anuncios de la transición energética y los impuestos que se contemplan en la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

“Debemos entender que la transición energética no se logra de la noche a la mañana. Aspiro, no solo con la ministra de Minas sino con los demás funcionarios, acordar que no es incompatible avanzar en una transición responsable”, aseguró.

También se refirió a la contrapropuesta que presentarán por los cambios en materia de impuestos para el sector de los hidrocarburos.

“Este viernes tenemos una nueva reunión con el ministro de Hacienda, él ha sido de puertas abiertas y entiende la importancia de la industria para que examinemos opciones, pero que no hagan inviables los proyectos de exportación y producción de hidrocarburos en Colombia porque sería equivalente a pegar un tiro en ambos pies”, aseguró Lloreda.

En el encabezado escuche la conversación con Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.