El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué dejaron de colaborar los hermanos Holland y Lamont Dozier?

Tras conocerse el fallecimiento de Lamont Dozier, el compositor de Motown, La W conversó con Eddie Holland, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense, quien trabajó junto a su hermano Brian en el famoso equipo Holland-Dozier-Holland o H-D-H.

Según contó, eran “muy jóvenes” cuando comenzaron en el trabajo de composición. Sin embargo, llegaron a distanciarse en el mundo de la música.

“No es que hayamos dejado de colaborar, sino que Lamont Dozier tenía sus ideas y Brian también. Estábamos juntos todo el día y esa relación cercana no nos dejaba hacer algo distinto, trabajamos juntos cuando lo ameritaba”, explicó Eddie Holland.

Sobre la última etapa de Lamont Dozier, indicó que hace unos años no estaba en sus mejores condiciones de salud.

“Lamont no estaba muy fuerte, no estábamos trabajando juntos, teníamos proyectos separados, por recomendaciones médicas no podía trabajar y por eso no estaba tan interesado en muchos proyectos”, dijo.

En la misma conversación se refirió a sus mejores trabajos tras escribir y producir éxitos como “Where Did Our Love Go”, “You Can’t Hurry Love”, “I Hear a Symphony”, “Come See About Me”, “Back in My Arms Again” y “Reflections”.

“Básicamente Brian era el productor principal, Lamont estaba aliado a la producción. Lamont Dozier tenía un gran oído, pero Brian era la cabeza de todo, tenía la habilidad de entender la música”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Eddie Holland, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense.