6AM W6AM W

Programas

Mesada pensional: ¿a partir de qué valor tendrán que pagar impuestos?

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, explicó en La W la propuesta en materia pensional contenida en el proyecto de ley de la reforma tributaria.

Mesada pensional: ¿a partir de qué valor tendrán que pagar impuestos?

Mesada pensional: ¿a partir de qué valor tendrán que pagar impuestos?

02:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Foto: GettyImages.

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, se refirió en La W al proyecto de ley de la reforma tributaria presentada en el Congreso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y explicó uno de los temas que más preocupa a los colombianos: las pensiones.

De acuerdo con Reyes la mesada pensional se va a gravar a partir de 10 millones y desde este monto la exención empieza a tributar de la misma manera que “tributan los ingresos laborales”.

“Las personas que tienen ingresos inferiores a 5 millones de pesos no pagan un peso en impuesto de renta. Así que esos $5 millones estarían encima de esos $5 millones de la exención, de manera que sumando esas dos cosas llegamos a que una pensión de $10 millones no pagaría un peso en impuestos”, señaló.

Lea también:

En ese sentido, tendrían que pagar renta quienes tengan mesada de más de 10 millones, y habrá una disminución de la renta exenta de pensiones de los 12.000 UVT (cómo están ahora) y pasará a de 1.790 UVT anuales.

Es decir, 1.790 UVT equivale a quienes ganen 68 millones de pesos al año (5,6 millones de pesos al mes). Pero al sumarles aportes y salud y las exenciones de esto, quedarían gravadas las pensiones de más de 10 millones de pesos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad