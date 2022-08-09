Mesada pensional: ¿a partir de qué valor tendrán que pagar impuestos?

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, se refirió en La W al proyecto de ley de la reforma tributaria presentada en el Congreso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y explicó uno de los temas que más preocupa a los colombianos: las pensiones.

De acuerdo con Reyes la mesada pensional se va a gravar a partir de 10 millones y desde este monto la exención empieza a tributar de la misma manera que “tributan los ingresos laborales”.

“Las personas que tienen ingresos inferiores a 5 millones de pesos no pagan un peso en impuesto de renta. Así que esos $5 millones estarían encima de esos $5 millones de la exención, de manera que sumando esas dos cosas llegamos a que una pensión de $10 millones no pagaría un peso en impuestos”, señaló.

En ese sentido, tendrían que pagar renta quienes tengan mesada de más de 10 millones, y habrá una disminución de la renta exenta de pensiones de los 12.000 UVT (cómo están ahora) y pasará a de 1.790 UVT anuales.

Es decir, 1.790 UVT equivale a quienes ganen 68 millones de pesos al año (5,6 millones de pesos al mes). Pero al sumarles aportes y salud y las exenciones de esto, quedarían gravadas las pensiones de más de 10 millones de pesos.