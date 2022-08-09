El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La solución no es atacar: director de la DIAN sobre impuestos a las iglesias

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes conversó en los micrófonos de La W sobre la reforma tributaria presentada ante el Congreso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En cuanto a los impuestos a las iglesias, Reyes, quien aclaró que es cristiano, aseguró que “la solución no es atacar”. Además, señaló, que muchos pastores de las iglesias cristianas tienen otros trabajos aparte de su ministerio pastoral para sostener la labor que realizan.

Cabe resaltar que las iglesias, a diferencia de las empresas, no son entidades con ánimo de lucro, razón por la cual no pagan impuestos.

No obstante, el director de la DIAN, señaló que la política del Gobierno de Petro resalta que a todas las entidades se les exigirá rendir cuentas.

“Todos los abusos tributarios tienen que parar y la política del gobierno es para todas las entidades. Exigirles que rindan cuentas como es debido”.

