¿La reforma tributaria es desproporcionada para el sector empresarial?

A propósito del proyecto de ley de la reforma tributaria presentado en el Congreso, el pasado 8 de agosto, con el cual la cartera de Hacienda busca recaudar el dinero para reducir la deuda social, Andrés González, profesor de la Universidad de los Andes, aseguró en La W que esta reforma estaría siendo desproporcionada.

“Si bien los recursos para las reformas sociales tienen que salir de los accionistas, de las empresas, de los inversionistas, la carga tributaria que está trayendo esta reforma tributaria para ese sector de la economía está desproporcionadamente alta”, señaló.

González se refirió a dos puntos sobre la reforma tributaria que serían preocupantes: 1) la combinación tarifa socio sociedad. 2) el impuesto al patrimonio.

En primer lugar y, de acuerdo con el profesor, “los dividendos se pagan siempre de las utilidades de las sociedades, entonces todos los países buscan algún grado de combinación para que hacer negocios, a través de personas jurídicas, no implique duplicar la carga tributaria, porque sería absolutamente discriminatorio”.

En ese sentido, menciona que revisando las tarifas comparadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, “la tarifa con la que quedaría Colombia, agregando socio sociedad, sería alrededor de 60.35 más alta que la de Austria, más alta que la de Francia, Alemania y Estados Unidos, entonces no es que pueda haber doble tributación, lo que pasa es que no puede ser tan desproporcionado”.

A su vez, agregó que esta reforma tributaria es “grave porque desincentiva invertir y hacer nuevos negocios a través de sociedades”.

Por otro lado, sobre el impuesto al patrimonio señaló que “decir que se graven las acciones que están en la bolsa del valor bursátil y decir que se graven las acciones que se tienen en las compañías al valor intrínseco implica que uno, sin haber generado la caja de una supuesta valorización en esas acciones, tenga que pagar el impuesto, entonces el impuesto podría implicar que uno tome decisiones como tener que vender el activo”.

Finalmente, aseguró que hay un sector de la economía que debe disponer recursos para las reformas sociales, no obstante, mencionó que se necesita de un sector empresarial que esté generando utilidades para que siga reinvirtiendo.