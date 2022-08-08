Colombia no va a terminar como Venezuela: Jeffrey Sachs, economista estadounidense

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, La W conversó con Jeffrey Sachs, economista y profesor estadounidense, sobre las preocupaciones en la economía del país.

En la conversación se refirió a las críticas de algunos sectores políticos, quienes consideran que Colombia podría terminar como Venezuela. Sin embargo, el experto rechazó dicha afirmación.

“Es un tema complicado, Colombia no va a terminar como Venezuela, pero hay que entender que la crisis de Venezuela tiene que ver con las sanciones de Estados Unidos. Impuso sanciones muy fuertes y la decisión la tomó por propósitos políticos domésticos”, aseguró Sachs.

También indicó que la situación económica en el mundo es crítica y ver una política menos agresiva por parte de países como Estados Unidos podría mejorar ese panorama.

¿Qué opina de una reforma tributaria?

A propósito de la reforma tributaria que el gobierno de Gustavo Petro radicó en el 8 de agosto, indicó que ve con “confianza” que esté liderada por José Antonio Ocampo.

“Los impuestos son necesarios para garantizar los servicios sociales, el país necesita una base de impuestos fuerte. José Antonio Ocampo es uno de los economistas más capacitados a nivel mundial, tengo mucha confianza en la reforma tributaria que va a adelantar el nuevo Gobierno”, expresó Sachs.

Educación y energías limpias

El reconocido economista estadounidense también se refirió a las promesas del gobierno Petro en materia educativa. Según contó, conoce de cerca a Alejandro Gaviria y aseguró que “la educación es la inversión más importante en Colombia y en cualquier país”.

En cuanto a las energías limpias, dijo que es una de las promesas de la nueva administración y particularmente Colombia tiene grandes posibilidades en ese sentido.

“Colombia tiene todo el potencial en energías limpias, con un sol brillante, aire, poder hidroeléctrico. Puede convertirse en un factor dinámico en la economía”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Jeffrey Sachs, economista y profesor estadounidense.