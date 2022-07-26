Los congresistas con los que la reforma tributaria de Petro tendrá su primer round

Imagen de referencia del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

Los congresistas con los que la reforma tributaria de Gustavo Petro tendrá su primer round

Hoy en Kamila de 11 Varas vamos a hablar de algunos congresistas que llegarán a las comisiones económicas y que se encargarán, de primera mano, de la reforma tributaria, del Presupuesto General de la Nación y de otros proyectos trascendentales para las finanzas del país.

Empecemos con el Partido Conservador, llama la atención que tres congresistas mencionados en el escándalo por el presunto saqueo a los dineros de la paz trabajarán en estas comisiones. Hablamos de Yamil Arana, Wadith Manzur y Juan Samy Merheg.

Pero también estarán otras fichas, entre ellas Efrain Cepeda, Armando Zabarain, los bolivarenses Juliana Aray y Andrés Guillermo Montes; y Liliana Bitar.

Por parte del Pacto Histórico figurarán congresistas como la exministra Clara López, Gustavo Bolívar, Aida Avella, Wilson Arias y Paulino Riascos.

En representación del Centro Democrático estarán algunos legisladores, entre ellos Enrique Cabrales, Carlos Meisel, Ciro Ramírez, Miguel Uribe, Christian Garcés, Óscar Darío Pérez y Yenica Acosta.

En nombre del liberalismo llegarán los congresistas Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa, Claudia Pérez, Laura Fortich, John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría.

El Partido de La U tendrá participación a través de José Alfredo Gnecco, Juan Carlos Garcés, Jhony Besaile y el senador Juan Felipe Lemus.

Arturo Char y Angélica Lozano también estarán en estas comisiones.