Los congresistas con los que la reforma tributaria de Petro tendrá su primer round

Tres legisladores mencionados en el escándalo de recursos para la paz estarán en las comisiones económicas.
Los congresistas con los que la reforma tributaria de Gustavo Petro tendrá su primer round
Hoy en Kamila de 11 Varas vamos a hablar de algunos congresistas que llegarán a las comisiones económicas y que se encargarán, de primera mano, de la reforma tributaria, del Presupuesto General de la Nación y de otros proyectos trascendentales para las finanzas del país.
Empecemos con el Partido Conservador, llama la atención que tres congresistas mencionados en el escándalo por el presunto saqueo a los dineros de la paz trabajarán en estas comisiones. Hablamos de Yamil Arana, Wadith Manzur y Juan Samy Merheg.
Pero también estarán otras fichas, entre ellas Efrain Cepeda, Armando Zabarain, los bolivarenses Juliana Aray y Andrés Guillermo Montes; y Liliana Bitar.
Por parte del Pacto Histórico figurarán congresistas como la exministra Clara López, Gustavo Bolívar, Aida Avella, Wilson Arias y Paulino Riascos.
En representación del Centro Democrático estarán algunos legisladores, entre ellos Enrique Cabrales, Carlos Meisel, Ciro Ramírez, Miguel Uribe, Christian Garcés, Óscar Darío Pérez y Yenica Acosta.
En nombre del liberalismo llegarán los congresistas Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa, Claudia Pérez, Laura Fortich, John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría.
El Partido de La U tendrá participación a través de José Alfredo Gnecco, Juan Carlos Garcés, Jhony Besaile y el senador Juan Felipe Lemus.
Arturo Char y Angélica Lozano también estarán en estas comisiones.