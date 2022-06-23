Más peticiones llegan al presidente electo desde diferentes gremios económicos

Luego de escuchar a los gremios de los sectores minero y petrolero en La W, otros gremios de diferentes sectores económicos del país expusieron sus principales peticiones al nuevo presidente electo Gustavo Petro, entre ellos aparecen los siguientes:

Colfecar, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carreta, uno de los gremios más grandes de empresarios del transporte de carga, a través de su presidenta Nidia Hernández Jiménez, dijo que:

“Para los empresarios afiliados al gremio es muy importante saber cuál será la estratégia del Gobierno Nacional para estabilizar el precio del combustible toda vez que representa el 40 % de los costos del sector y cualquier incremento sobre este generará un incremento importante sobre la inflación”.

Por su parte la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, que está bajo el timonel de Rafael Hernández, se unió al llamado de la Sociedad Colombiana de Agricultores, acerca de “generar todos los espacio de diálogo posibles, para lograr el entendimiento con los sectores productivos del campo, quienes en virtud de su experiencia aseguran tener mucho que aportar en el objetivo de saldar la deuda histórica que se tiene con el campo”, a su vez, añadieron que es fundamental trabajar por la seguridad alimentaria del país.

Desde la Federación Colombiana de Acuicultores, se hizo la invitación al nuevo presidente electo para que vaya a conocer el sector, lo tenga en cuenta como un aliado potencial para trabajar por la seguridad alimentaria del país y no descuidar los 230 mil empleos que este genera entre directos e indirectos y que lo podrían impulsar como potencia en las regiones donde tiene incidencia.

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, el gremio de los pollitos, pidió principalmente a través de su presidente Gonzalo Moreno que “no se tomen medidas que afecten el costo de la comida de los colombianos. Como pueden ser aumentar aranceles a los insumos, que al final repercutirán en un sobre costo a los consumidores. Otra petición es que se avance en los bienes públicos para el sector agropecuario colombiano como son carreteras, trenes, o cualquier otro medio puede ser el fluvial para poder sacar los productos del agro colombiano”.

Henry Vanegas, gerente general de la Federación Nacional de Cereales, Leguminosas y Soya, dijo “que se fomente la producción de comida a través de los cultivos agroalimentarios de ciclo corto como el maíz, el frijol y la soya, con lo cual se produce el alimento balanceado para producir pollo, huevos, cerdo, pescado, leche, carne y el alimento para las mascotas, además del consumo humano tradicional y el uso industrial”.

Por el lado de Asocaña, su presidenta Claudía Calero, manifestó que desde su sector se espera “poder trabajar con el nuevo gobierno en temas relacionados con la equidad en las relaciones comerciales con los países de la Comunidad Andina, así mismo, que los biocombustibles sean considerados dentro de la canasta energética renovable del país, teniendo en cuenta que son productos obtenidos a partir de biomasa que contribuyen a la meta de Colombia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”

Y añadió: “Consideramos que es fundamental la estabilidad jurídica para el sector privado, pues un Estado que ofrezca un marco jurídico institucional y seguridad jurídica a la iniciativa privada, contribuye a una sociedad más próspera y con mayores oportunidades para sus ciudadanos”.

Finalmente, desde Fedegán, sin enviar un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, lo que sí expresó el presidente del gremio, José Félix Lafourie, es que se tiene que seguir forjando la defensa de la ganadería como una actividad estratégica para la seguridad alimentaria del país.

“No se puede dejar de señalar la estigmatización en contra de los ganaderos que considera Fedegan llegaron desde el Pacto Histórico durante toda la campaña presidencial”, por ende la preocupación del gremio se genera sobre las declaraciones del presidente electo Petro, en las que manifestó que los terrenos de la ganadería deberían dedicarse a otro tipo de actividades más productivas para alimentar a los colombianos, lo que para Fedegan es desconocer el peso que tiene la carne y la leche en ese ítem en el territorio nacional”.