Triunfo de Petro en elecciones: ¿cómo será el empalme con el Ministerio de Hacienda?

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló en La W sobre la victoria de Gustavo Petro, quien fue elegido como presidente de Colombia, y lo que podría traer el resultado para la economía en el país.

Restrepo respaldó las votaciones del 19 de junio y dijo ser respetuoso de la decisión que tomaron los colombianos en las urnas. Además, aseguró que tiene toda la disposición para realizar el respectivo empalme con Gustavo Petro y su equipo.

“Como gobierno entrante enfrentarán una serie de desafíos en materia económica, pero tenemos toda la disposición de compartir la información del caso para que esos desafíos puedan solventarse y para que al final al país le vaya bien”, dijo Restrepo.

En cuanto a las declaraciones del líder del Pacto Histórico tras ser elegido como presidente, el ministro de Hacienda aclaró que “no es mi papel como funcionario público opinar sobre las iniciativas de un gobierno entrante, sino contribuir a que ese gobierno entrante reciba toda la información lo más transparente posible para ellos y los ciudadanos, para que pueda arrancar de mejor manera el gobierno”.

Sobre el proceso de empalme que tendrá el Ministerio de Hacienda con el gobierno entrante, Restrepo señaló que “nosotros ya contamos con toda la información que será compartida con el comité de transición del gobierno electo y ese será el punto de partida”.

Por último, el jefe de la cartera habló sobre los nombres que han sonado para ser su sucesor como ministro de Hacienda.

Escuche la entrevista completa a continuación: