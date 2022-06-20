“El paso a la reconciliación es con los 50 millones de colombianos”: Francia Márquez

En diálogo con La W, la vicepresidenta electa Francia Márquez se pronunció sobre la elección de Gustavo Petro como presidente de la República.

En primer lugar, Márquez aseguró que no habría podido llegar sola hasta donde está: “Esto es el compromiso que gran parte de los colombianos asumieron para este momento, así que la esperanza eran los colombianos que tomaron la decisión de salir a las urnas a votar masivamente”.

Sobre los desafíos que asumirán tras el triunfo electoral de su proyecto político, Márquez sostuvo que buscarán construir un “acuerdo nacional por la paz, por la dignidad, por la justicia social”, así como adoptar un plan de choque para asegurar la alimentación básica.

Además, subrayó la importancia del diálogo con todos los colombianos y no solo con sus votantes, pues su principal propuesta será el diálogo con los dirigentes de otras orillas políticas:

“Tendremos que dialogar con Marelen Castillo, con Rodolfo Hernández, con los líderes de los 10 millones de colombianos que tomaron la decisión de votar por la otra fórmula. El paso hacia la reconciliación es con los 50 millones de colombianos, es con todos que vamos a avanzar en la reconciliación y la paz”, sostuvo la vicepresidenta electa.

Acerca del proceso de obtener los votos que les hacían falta para superar a Hernández tras la primera vuelta, Márquez reiteró que la política no funciona como una fórmula matemática.

Así lo dijo: “La voluntad popular es individual. Teníamos la esperanza de que estas personas nos fueran a acompañar y salieran a votar, y así fue (…) decidimos bajar la campaña al territorio de manera más completa. Muchos medios decían que me silenciaron, pero no fue así, yo estaba trabajando”.

Sobre su rol en el gobierno, Márquez dijo: “Voy a ser ministra de la Igualdad, trabajaré por los derechos de las mujeres. Que el 52% de población del país que somos tenga condiciones de igualdad y equidad, tengo que trabajar con todas las mujeres de Colombia y espero contar con todas para esa gran tarea”.