Hay que ver cómo devolverles la confianza a los ciudadanos: general (r) César Parra

Colombia

A propósito de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República, La W conversó con el brigadier general en retiro César Parra acerca de lo que espera del gobierno del líder del Pacto Histórico y el papel que jugarán las Fuerzas Armadas ante el nuevo mapa político.

“Como colombiano y hombre de honor, considero que, en los aspectos que trató él sobre un cambio y transformación en el sector Defensa, estoy de acuerdo”, aseguró el general en retiro.

Según argumenta, el sector Defensa “desafortunadamente se ha politizado en los últimos años”, lo cual ha generado corrupción y vulnerabilidades que requieren cambios y transformaciones. Parra también advirtió que hay problemas de bienestar y estructurales de afectación al interior de la fuerza.

“Hay aspectos que han generado impactos negativos, motivo por el cual se piensa: ¿por qué las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública esta preocupadas si gana el doctor Petro? No debe ser así porque las Fuerzas Militares y de Policía somos del estado colombiano, de la gente. Es allí donde estoy de acuerdo en q debe haber transformaciones”, explicó el general retirado.

A su vez, Parra consideró que estas reformas se deben dar de una forma progresiva, y por ese motivo considera que Gustavo Petro era la única persona diferente al ingeniero Rodolfo Hernández que en su programa es claro en ese sentido: “Con Gustavo Petro uno sabe a qué atenerse, lo digo de una forma respetuosa”.

El general (r) Parra también opinó sobre la propuesta de Petro de desligar las Fuerzas Militares del Ministerio de Defensa, para que pasen a formar parte del Ministerio del Interior:

“El reto es seleccionar a la persona que va a liderar los destinos del sector Defensa. Hay que ver cómo devolverle la confianza a la gente y la Policía Nacional cumple un trabajo excelente, pero hay que ver los roles y estos están en la seguridad ciudadana”.

¿Quién es el general (r) César Parra?

El general (r) César Augusto Parra León trabajó más de 10 años en la Amazonía, en especial en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Según relató a este medio, Parra salió del Ejército en medio de un escándalo por corrupción:

“Denuncié hechos de corrupción y pérdida de muchos recursos en la Sexta División en el año 2019 y tres años después, como lo dije en una entrevista, conmigo no va a pasar nada porque lo que tiene el Ejército son problemas de corrupción y no de división”.