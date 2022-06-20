“El primer desafío es desaprender el odio”: Humberto de la Calle sobre Gustavo Petro

El senador electo Humberto de la Calle conversó con La W a propósito de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República.

Colombia

El senador electo Humberto de la Calle conversó con La W a propósito de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República el pasado 19 de junio, quien obtuvo 11.281.013 votos (el 50,44 %), una ventaja de 700.601 sobre Rodolfo Hernández, que recibió 10.580.412 sufragios (el 47,31 %).

Ante este panorama, De la Calle hizo una lectura del país y calificó como “un regalo a la Nación la elección misma”.

“Teníamos, en medio de tremendos nubarrones, la idea de que el país se iba a acabar, de que hoy íbamos a estar en guerra. Hubo gente que alcanzó a comprar mercado para varias semanas”, señaló el senador electo. No obstante, sostuvo que lo que ocurrió es un hecho de gran importancia para el país, pues consideró que el triunfo de Gustavo Petro fue limpio y legítimo.

“Gustavo Petro tiene un mandato claro y eso ha transcurrido en paz, al lado de un discurso de abrir un pacto nacional y las puertas de su forma de gobernar para todos. Eso, en perspectiva, es lo más importante”, recalcó.

Para De la Calle, sin embargo, el triunfo del líder del Pacto Histórico “no desestima que hubo una votación importante en contra”.

Al respecto, agregó: “Confío en que el doctor Petro entienda eso, que gobierne realmente para todos y que se coincida en la realidad su deseo de hacer un tejido político que elimine ese fanatismo que nos ha venido agobiando y podamos realmente integrar dentro de las discrepancias”.

En la misma línea, De la Calle agregó: “Nadie está diciendo que haya que renunciar a las ideas, pero sí hay que lograr recuperar la reflexión en el terreno político, desaprender el odio y aprender nuevamente a reflexionar con respeto por el opositor. Creo que ese es el primer desafío y una prioridad para el gobierno”.

Sobre su papel en el Congreso de la República tras su posesión, De la Calle manifestó: “Espero ser un senador independiente, apoyar lo bueno, estar contra las ideas descabelladas vengan de donde vengan. No pienso hacer parte de la bancada de gobierno ni de la oposición”.